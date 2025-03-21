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11:24, 21 марта 2025Силовые структуры

Юного россиянина отправили под суд за оправдание преступлений фашистской Германии

В Екатеринбурге юноша предстал перед судом за оправдание преступлений нацизма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге Свердловский облсуд начал рассмотрение дела 19-летнего жителя Первоуральска, обвиняемого в реабилитации нацизма. Об этом в пятницу, 21 марта, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает издание КП.

По данным издания, молодой человек в мае и августе 2023 года на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сделал ряд публикаций с оправданием преступлений фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Также он отрицал установленный приговором Нюрнбергского трибунала факты. Юноша полностью признал свою вину и раскаялся.

Суду придется принять во внимание тот факт, что на момент совершения преступлений он был несовершеннолетним.

Ранее в Тольятти предъявили окончательное обвинение местной жительнице, публиковавшей «инструкции по сдаче в плен».

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