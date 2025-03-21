Молдавская госбезопасность захотела следить за населением без санкции суда

СИБ Молдавии захотел следить за гражданами страны без санкции суда

Госбезопасность Республики Молдавия (РМ) захотела установить слежку за гражданами страны без санкции со стороны суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Служба информации и безопасности (СИБ) РМ подала прошение на имя спикера парламента, в случае одобрения которого получит возможность вести наружное наблюдение за физическими лицами, просто основываясь на приказе директора СИБ», — говорится в публикации.

Уточняется, что подачу данного прошения сотрудники Госбезопасности республики объясняют необходимостью «борьбы с электоральной коррупцией» в стране.

Ранее стало известно, что СИБ и прокуратура Молдавии провели обыски в парламенте. Они прошли в кабинете главы юридического департамента Иона Крянге.