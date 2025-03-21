Молдавская госбезопасность захотела следить за населением без санкции суда

Госбезопасность Республики Молдавия (РМ) захотела установить слежку за гражданами страны без санкции со стороны суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».
«Служба информации и безопасности (СИБ) РМ подала прошение на имя спикера парламента, в случае одобрения которого получит возможность вести наружное наблюдение за физическими лицами, просто основываясь на приказе директора СИБ», — говорится в публикации.
Уточняется, что подачу данного прошения сотрудники Госбезопасности республики объясняют необходимостью «борьбы с электоральной коррупцией» в стране.
Ранее стало известно, что СИБ и прокуратура Молдавии провели обыски в парламенте. Они прошли в кабинете главы юридического департамента Иона Крянге.