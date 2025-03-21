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11:29, 21 марта 2025Силовые структуры

Задержание россиянина за пьяную езду и нападение на полицейских попало на видео

В Москве задержали мужчину за пьяную езду и нападение на полицейских
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве задержали мужчину за пьяную езду и нападение на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

На кадрах видно, как водителя преследуют сотрудники полиции, один из них на капоте машины. Полицейские разбивают в машине лобовое и заднее стекло, после чего автомобиль останавливается, и из салона достают водителя. При этом он оказывает активное сопротивление.

По данным ведомства, 16 марта во дворе жилого дома на улице Народного ополчения сотрудниками полиции был замечен мужчина с признаками опьянения, который нарушал общественный порядок. После того, как он заметил полицейских, попытался скрыться на машине и на требование остановиться не реагировал. Во время преследования правонарушитель совершил ДТП.

После задержания один из правоохранителей обратился за медицинской помощью. В отношении нарушителя составили административные протоколы на статьям 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и 12.26 («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») КоАП РФ. Материалы по делу направлены в следственные органы.

Ранее сообщалось, что почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка.

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