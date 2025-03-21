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21:48, 21 марта 2025Мир

Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения

Задержанный мэр Стамбула Имамоглу отверг все обвинения в коррупции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, считающийся главным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства, отверг все обвинения по делу о коррупции. Об этом сообщает Türkiye Gazetesi.

«Процесс с дачей показаний завершен. Имамоглу три часа давал показания, отверг все обвинения», — указано в сообщении.

19 марта Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в Стамбуле.

Ранее Эрдоган жестко высказался о протестах в Турции. По его словам, действия протестующих из-за ареста Имамоглу являются незаконными и недемократичными. «Турция не будет сдаваться уличному террору», — заявил лидер страны.

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