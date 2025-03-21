Эрдоган жестко высказался о протестах в Турции

Эрдоган: Действия протестующих в Стамбуле незаконны и недемократичны

Действия протестующих из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу являются незаконными и недемократичными. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Бросая вызов демократии и национальной воле и прибегая к незаконным и недемократическим средствам, мы ничего не добьемся в этой стране. (...) Турция не будет сдаваться уличному террору», — заявил лидер страны.

19 марта мэра Стамбула Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в Стамбуле.

Также сообщалось, что власти Турции изъяли и передали под госконтроль строительную компанию Imamoglu Construction, совладельцем которой являлся Имамоглу.