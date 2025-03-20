Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 20 марта 2025Экономика

Власти Турции изъяли бизнес задержанного мэра Стамбула

Reuters: Власти конфисковали строительную компанию задержанного мэра Стамбула
Дмитрий Воронин

Фото: Umit Bektas / Reuters

Власти Турции изъяли и передали под госконтроль строительную компанию Imamoglu Construction, совладельцем которой является задержанный по делу о коррупции мэр Стабмула Экрем Имамоглу. О конфискации его бизнеса сообщает Reuters.

Вчерашний арест политика помимо общественных волнений (Имамоглу считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году) привел к серьезной встряске в сфере экономики. Центробанк продает валюту ради спасения упавшей на 10 процентов лиры, а стамбульская биржа дважды за сутки останавливала торги.

Имамоглу, представляющего партию, имеющую почти четверть мест в турецком парламенте, обвиняют в руководстве преступной организацией, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве Рабочей партии Курдистана.

В рамках расследования дела проходят помощники Имамоглу, а также главы и сотрудники муниципалитетов Стамбула, составившие большую часть из 105 фигурантов дела против мэра, на фоне чего, пишут «Ведомости» со ссылкой на местные СМИ, обсуждается возможность назначения для стамбульской мэрии внешнего управления.

    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный из армии генерал Попов из СИЗО обратился к Путину. Он просит вернуть его в строй и помочь в сложной ситуации

    Белый дом уличил Минобразования в воровстве вместо обучения детей

    Дачников предупредили об опасных последствиях похолодания в Москве

    Названа причина ухудшения сна весной

    Власти российского города вновь разрешили лежать на лавочках

    Россиянам назвали обязательные действия на даче в апреле

    Расстрелявший людей россиянин 14 лет скрывался под личностью умершего брата

    В Польше сообщили о подготовке многовариантной операции на Украине

    В российском поселке пожаловались на льющуюся из крана черную жижу

    Усеянный человеческими останками пляж в российском городе сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше