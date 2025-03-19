Биржа в Турции второй раз за сутки приостановила торги

Стамбульская биржа остановила торги на фоне задержания мэра Экрема Имамоглу

Турецкая биржа Borsa İstanbul второй раз за сутки приостановила торги на фоне задержания мэра Экрема Имамоглу. Об этом со ссылкой на заявление площадки сообщает РИА Новости.

Утром среды, 19 марта, стало известно о задержании мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. Он считался основным вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2027 году. После этих новостей курс лиры обрушился более чем на 10 процентов.

После сообщений о масштабной операции правоохранителей в Стамбуле, индекс BIST 100, показавший в марте рост до 11 тысяч пунктов, открыл торги на отметке 10 060 пунктов, рухнув на 6,87 процента. В результате торговая площадка приостановила работу. Возобновить сессию в обычном режиме пообещали с 14:38:10.

Глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и ослабления лиры написал в соцсети X, что власти принимают меры для «здорового функционирования рынков». «Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью», — сообщил он.