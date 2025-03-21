Запрет на сделки с жильем за наличные оценили

«Росинкас» выступило против запрета на покупку жилья за наличные

Запрет на покупку жилья за наличные может подорвать доверие россиян к государству. Таким мнением с РБК поделился президент «Росинкас» (подразделения Банка России, специализирующееся на перевозке наличных денег и других ценностей) Василий Медведев.

Он назвал такую инициативу «крайне опасной», добавив, что предложение может создать прецедент, который позволит думать о других последующих ограничениях на рынке. Медведев также назвал идею противоречащей конституции России. Он напомнил, что каждый россиянин вправе сам выбирать, как хранить деньги и какую форму расчета использовать.

С инициативой ограничить форму сделок с жильем ранее выступил Российский союз участников рынка недвижимости, в состав которого входят в том числе агентства «Самолет плюс» и «Этажи». Риелторы таким образом захотели снизить случаи мошенничества при покупке квартир. По их данным, злоумышленники используют наличные в 90 процентах операций с жильем. В Госдуме отреагировали на заявку, отметив, что полностью запретить сделки с наличными деньгами на вторичном рынке жилья в России невозможно.