Зеленского обвинили в нежелании мира для Украины

Депутат Госдумы Нестеренко: Зеленский расписался в нежелании мира для Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что своим поведением президент Украины Владимир Зеленский расписался в нежелании прекратить военный конфликт и вернуть мир Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Нестеренко обвинил Зеленского в нежелании мира для Украины и подчеркнул, что эта позиция прослеживается в поведении и риторике украинского лидера. Кроме того, глава Украины перекручивает факты.

«Инициируемые им провокации точно не направлены на мирное урегулирование и не препятствуют достижению всех целей СВО», — заключил парламентарий.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил о несогласии Киева по статусу нейтральной страны для Украины. Утверждалось, что это очередная «красная линия» на возможных переговорах, поскольку Киев никогда не признает утрату территорий. Ермак также высказался против сокращения численности ВСУ.