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05:45, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Зеленского обвинили во лжи после слов о Крыме

Журналист Боуз раскритиковал слова Зеленского об отсутствии туристов в Крыму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии туристов в Крыму. Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз раскритиковал слова Зеленского об отсутствии туристов в Крыму и обвинил его во лжи. Он напомнил, что только в 2024 году полуостров посетили шесть миллионов туристов.

«Зеленский снова был под волшебным порошком. На этот раз он врет про Крым», — подчеркнул журналист.

Владимир Зеленский заявил о смерти Крыма без украинцев. По его словам, в Крыму 11 лет нет туризма. Зеленский добавил, что на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы.

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