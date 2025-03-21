Зеленского обвинили во лжи после слов о Крыме

Журналист Боуз раскритиковал слова Зеленского об отсутствии туристов в Крыму

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии туристов в Крыму. Об этом он написал в социальной сети Х.

Боуз раскритиковал слова Зеленского об отсутствии туристов в Крыму и обвинил его во лжи. Он напомнил, что только в 2024 году полуостров посетили шесть миллионов туристов.

«Зеленский снова был под волшебным порошком. На этот раз он врет про Крым», — подчеркнул журналист.

Владимир Зеленский заявил о смерти Крыма без украинцев. По его словам, в Крыму 11 лет нет туризма. Зеленский добавил, что на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы.