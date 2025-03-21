ТАСС: ВСУ передвигались по Курской области на технике с нацистской символикой

В приграничных районах Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) передвигались на технике с нацистской символикой. Об этом сообщил местный житель Николай, его цитирует ТАСС.

«У меня душа кипела, когда танки с фашистскими крестами мимо нашего дома проехали. Что это такое, подумал, фашисты ездят?» — сказал мужчина.

Другая жительница приграничья подтвердила слова Николая и добавила, что слышала в рядах солдат ВСУ иностранную речь. Других подробностей об этом она не привела.

Ранее стало известно, что жителям Суджи раздавали пропагандистские газеты во время оккупации ВСУ, рассказала местная жительница Олеся Рыльская. Украинские военные раздавали газету «Свободная Курщина», где были изложены выдуманные факты. Другой житель, в свою очередь, отметил, что в Казачьей Локне в местах скопления людей расклеивали листовки о «жизни после Путина».