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23:12, 21 марта 2025Россия

Жители Курской области рассказали о желавших выколоть им глаза украинцах

РИА Новости: ВСУ рассказывали жителям Курской области о ненависти к россиянам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинские бойцы в Курской области пытались убедить россиян уезжать на Украину, но при этом рассказывали о ненависти соотечественников к ним. Об этом РИА Новости сообщили эвакуированные жители села Казачья Локня.

Военные ВСУ заявляли россиянам, что на Украине они «хотя бы выживут».

«И в то же время говорили: "Наши так вас ненавидят". Солдат говорит: "Вот я стою, с вами разговариваю, а если бы моя мама увидела, что я с тобой разговариваю, она бы тебе выколола глаза и глотку перегрызла бы"», — вспоминают эвакуированные жители.

Ранее стало известно, что в селе Казачья Локня бойцы ВСУ угрожали пожилой женщине Галине расправой за ее просьбу перестать материться в присутствии стариков. Оин из украинских солдат заявил ей, что расправился со своим отцом и отсидел в тюрьме семь лет, поэтому ему будет несложно расправиться и с ней.

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