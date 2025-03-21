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19:57, 21 марта 2025Россия

Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» торт с зубной нитью

В Москве местная жительница купила торт с зубной нитью во «ВкусВилле»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» торт «Бернау» с ягодами и творожным сыром, в котором оказалась зубная нить. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По данным авторов материала, десерт был куплен на День рождения матери девушки. После того, как торт разрезали, в нем заметили торчащую нить.

Покупательница написала в поддержку, однако менеджер только извинился и завершил диалог. Спустя неделю, когда девушка вынесла историю на всеобщее обозрение, представители магазина вернулись с извинениями, однако онлайн-возврат делать отказались.

Ранее клиенты «ВкусВилла» пожаловались на стекло в одном из реализуемых сетью десертов. После этого продажи продукции приостановили. При этом в компании отметили, что речь идет о куске пластика, а не стекла.

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