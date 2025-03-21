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13:33, 21 марта 2025Россия

Жительница Суджи рассказала о прятавшихся на чердаках от российских военных солдатах ВСУ

РИА Новости: ВСУ прятались от российских военных на чердаках
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прятались от российских военных на чердаках при освобождении Суджи. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная жительница российского города.

По ее словам, военнослужащие ВСУ при заходе армии России пытались бежать, бросив не выживших сослуживцев, а те, кто не успел покинуть территорию Курской области, прятались в незапертых домах.

«Бегали как сайгаки по огородам. Наши бегают за ними, они прячутся. Их не найти. Вот дома остались открытые, так они [бойцы ВСУ] забегают в дом и прячутся там», — вспомнила россиянка.

Сама она, по ее словам, пряталась от обстрелов в подвале с августа 2024-го по март 2025 года.

Ранее российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о прячущихся в подвалах Суджи солдатах ВСУ во время зачистки территорий.

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