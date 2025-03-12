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13:16, 12 марта 2025Россия

Российские бойцы рассказали о прячущихся в подвалах Суджи солдатах ВСУ

РИА Новости: Зачистка Суджи продолжается, солдаты ВСУ прячутся в подвалах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зачистка Суджи в Курской области продолжается, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся в подвалах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащих группировки войск «Север».

По их словам, российским бойцам удалось сломить сопротивление украинских войск и выбить их с центральных районов населенного пункта.

«Зачистка райцентра продолжится даже после водружения флага. Во многих подвалах все еще скрываются украинские оккупанты, однако никакой роли они уже не сыграют», — рассказали солдаты.

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Вооруженные силы России начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска взяли Суджу под свой контроль. Отмечается, что подразделения противника покинули населенный пункт, практически не оказывая сопротивления.

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