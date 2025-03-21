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14:15, 21 марта 2025Ценности

Звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах

Актриса Эйми Лу Вуд с торчащими зубами назвала бунтарским отказ от виниров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chris Pizzello / AP

Британская актриса Эйми Лу Вуд ответила на комментарии о торчащих зубах. Интервью с ней опубликовал журнал The Hollywood Reporter.

Звезда сериалов «Белый лотос» и «Половое воспитание» заявила, что многие поклонники обращают внимание на данную особенность ее внешности. В свою очередь, отказ от коррекции лица артистка назвала бунтарским.

«Все, что я делаю, это издеваюсь над собой. Даже то, как [фанаты "Белого лотоса"] говорят обо мне и моих зубах — что у меня нет виниров или ботокса — это кажется немного бунтарским», — отметила она.

В феврале актер Тейлор Лотнер и экс-возлюбленный актрисы и певицы Селены Гомес ответил на критику изменений в ее внешности.

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