Звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах

Актриса Эйми Лу Вуд с торчащими зубами назвала бунтарским отказ от виниров

Британская актриса Эйми Лу Вуд ответила на комментарии о торчащих зубах. Интервью с ней опубликовал журнал The Hollywood Reporter.

Звезда сериалов «Белый лотос» и «Половое воспитание» заявила, что многие поклонники обращают внимание на данную особенность ее внешности. В свою очередь, отказ от коррекции лица артистка назвала бунтарским.

«Все, что я делаю, это издеваюсь над собой. Даже то, как [фанаты "Белого лотоса"] говорят обо мне и моих зубах — что у меня нет виниров или ботокса — это кажется немного бунтарским», — отметила она.

В феврале актер Тейлор Лотнер и экс-возлюбленный актрисы и певицы Селены Гомес ответил на критику изменений в ее внешности.