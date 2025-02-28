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15:28, 28 февраля 2025Ценности

Экс-возлюбленный Селены Гомес ответил на критику изменений в ее внешности

Актер Тейлор Лотнер ответил на критику изменений во внешности Селены Гомес
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Тейлор Лотнер и экс-возлюбленный актрисы и певицы Селены Гомес ответил на критику изменений в ее внешности. Соответствующее высказывание появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Сумерки» сделал перепост публикации, в которой был размещен коллаж из двух снимков Гомес, сделанных на премии Гильдии киноактеров в 2024 и 2025 годах. В ней пользователи сети сравнили внешность знаменитости и уличили ее в пластической операции.

Однако бывший избранник Гомес решил ответить на комментарии хейтеров. «Это жестокий мир, полный ненависти. Вы никогда не сможете угодить всем, да и не должны этого делать. По моему опыту, это не делает слова менее болезненными, а просто переключает ваше внимание на то, что имеет значение. Пускай это будет напоминание всем нам, что не стоит забывать, насколько мы красивы внутри и снаружи», — заявил он.

Ранее Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения.

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