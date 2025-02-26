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15:48, 26 февраля 2025Ценности

Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

Певица Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения заболеванием СИБР
Екатерина Ештокина
Селена Гомес

Селена Гомес. Фото: Mike Blake / Reuters

Американская певица и актриса Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения. На ее комментарий, опубликованный в TikTok, обратило внимание издание Daily Mail.

32-летняя звезда, посетившая премию Гильдии киноактеров США в облегающем наряде, взволновала публику новым внешним видом. Некоторые поклонники предположили, что знаменитость принимала препарат для лечения диабета «Оземпик», который также используют для похудения.

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В свою очередь Гомес призналась, что она сбросила вес из-за заболевания. «Мне от этого тошно. У меня СИБР в тонком кишечнике. Он обостряется. Мне все равно, что я не похожа на обычного человека. У меня нет такого тела. Конец истории. Нет, я НЕ жертва. Я просто человек», — высказалась она.

Ранее 60-летний актер Рассел Кроу посетил церемонию вручения премии Австралийской академии кинематографа и телевидения после похудения и вызвал споры в сети.

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