Певица Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения заболеванием СИБР

Американская певица и актриса Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения. На ее комментарий, опубликованный в TikTok, обратило внимание издание Daily Mail.

32-летняя звезда, посетившая премию Гильдии киноактеров США в облегающем наряде, взволновала публику новым внешним видом. Некоторые поклонники предположили, что знаменитость принимала препарат для лечения диабета «Оземпик», который также используют для похудения.

В свою очередь Гомес призналась, что она сбросила вес из-за заболевания. «Мне от этого тошно. У меня СИБР в тонком кишечнике. Он обостряется. Мне все равно, что я не похожа на обычного человека. У меня нет такого тела. Конец истории. Нет, я НЕ жертва. Я просто человек», — высказалась она.

Ранее 60-летний актер Рассел Кроу посетил церемонию вручения премии Австралийской академии кинематографа и телевидения после похудения и вызвал споры в сети.