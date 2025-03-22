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11:30, 22 марта 2025Бывший СССР

Арестович рассказал о плане Буданова по подрыву АЭС Украины

Арестович: Буданов предлагал офису Зеленского подрыв всех АЭС Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предлагал офису президента (ОП) Украины Владимира Зеленского подрыв всех атомных электростанций (АЭС) Украины. Об этом заявил бывший советник ОП Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире журналиста Александра Шелеста (признан в России иноагентом).

«Буданов носился с этим годика полтора назад. (...) Носил это всерьез в офис, предлагал по принципу "сдохнем, но с собой всех утянем"», — рассказал экс-советник офиса Зеленского. По его словам, глава ГУР также предлагал подорвать все российские АЭС, находившиеся в зоне доступности украинских военных и спецслужб.

Буданов допустил реальность намерений администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль АЭС Украины. По его мнению, Белый дом воспринимает Украину как «обезьяну с гранатой» и хочет контролировать «опасные игрушки». Экс-советник ОП также упомянул инициативу по сбору денежных средств на ядерное оружие для Киева.

Ранее Арестович предложил убрать Зеленского для будущего Украины. Он добавил, что убрать Зеленского нужно не ради «сдачи Путину», а ради того, чтобы Украина вообще имела будущее.

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