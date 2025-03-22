Украина расширила программу набора 18-летних новобранцев, включив бригаду «Азов»

Власти Украины расширили программу набора 18-летних новобранцев, включив в список 12-ю бригаду Национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом заявил заместитель главы офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Особенно приятно, что в скором времени к программе присоединятся подразделения Нацгвардии Украины», — подчеркнул чиновник.

Палиса также рассказал о включении в список подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с правом набора новобранцев в возрасте 18-24 лет Третьей отдельной штурмовой бригады, командиром которой является основатель «Азова» Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В программу также вошли 24-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила и 93-я ОМБр «Холодный Яр», командиром которой являлся замглавы ОП.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов (признан в России иностранным агентом) заявил, что Билецкому поручили создание первого корпуса ВСУ на основе Третьей отдельной штурмовой бригады. Отдельный корпус, как отмечает журналист, будет создан на основе бригады «Азов» с командиром Денисом Прокопенко.