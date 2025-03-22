Маск раскрыл хитрый план Байдена по мигрантам

Маск: Байден поощрял миграцию в колеблющиеся штаты для увеличения поддержки

Президент США Джо Байден поощрял нелегальную миграцию в колеблющиеся штаты, чтобы они стали демократическими. Об этом рассказал глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск в социальной сети X.

«Целью администрации Байдена было стратегически разместить нелегалов в колеблющихся штатах и сделать их статус легальным, тем самым превратив колеблющиеся штаты в демократические», — раскрыл он хитрый план президента-демократа по мигрантам для увеличения поддержки своей партии.

В результате, если бы эта политика была успешной, Демократическая партия установила бы контроль над властью в стране. Кроме того, по словам Маска, данный подход уже удалось реализовать в штате Калифорнии, который теперь остается одним из главных оплотов демократов.

Ранее Илон Маск пригрозил судом Пентагону. Он обвинил сотрудников министерства обороны США в намеренном «сливе» ложной информации газете The New York Times.