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14:40, 22 марта 2025Экономика

Блогеров зафиксируют в классификаторе видов экономической деятельности

ТАСС: Блогеры получат два кода в ОКВЭД
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Деятельность блогеров официально зафиксируют в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Им присвоят коды, описывающих деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Изменения вступят в сил 1 мая 2025 года. К кодами были добавлены два номера: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

По словам представителей АБА, собственные кода ОКВЭД позволят блогерам и агентствам получить статус участников рынка. Кроме того, они обеспечат государственное регулирование и защиту в сфере, а также помогут в учете оборотов индустрии, привлечении инвестиций и разработке стратегии развития.

Ранее в Госдуме одобрили поправку, согласно которой три процента дохода от показа рекламы в интернете должно отчисляться в бюджет. Сбор будут взимать со всех распространителей рекламы в Сети.

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