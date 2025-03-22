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15:33, 22 марта 2025Путешествия

Блогерша описала жизнь мексиканцев фразой «завидуют россиянам»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала жизнь местных фразой «завидуют россиянам». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что в латиноамериканской стране люди страдают от острой нехватки воды. «В некоторых регионах воду буквально выдают по талонам. Люди запасаются ею на неделю и, если вдруг закончилась, не жди, пока потечет из крана, беги к продавцам воды», — предупредила она.

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Ершова добавила, что мексиканцы принимают душ строго по расписанию, нечасто стирают одежду, моют машины с помощью ведра и совсем не поливают газоны, потому что это считается роскошью.

«Представьте, что вам нужно дозировать воду на неделю. Звучит как сюжет антиутопии. Но для мексиканцев это обычная жизнь», — удивилась россиянка.

Путешественница сделала вывод, что единственный способ для мексиканца нормально помыться — уехать в другую страну. «Например, в Россию. Здесь можно спокойно принять ванну, постоять в душе минут 40, напустить себе горячей воды и наслаждаться жизнью», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об особенностях мексиканской кухни. По ее словам, там подают блюда из того, что «вчера ползало по дереву, прыгало по траве или даже кусалось».

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