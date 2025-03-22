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15:30, 22 марта 2025Интернет и СМИ

Блогеры не исполнили данное спасшему сотни людей гардеробщику «Крокуса» обещание

Mash: Спасшему людей гардеробщику «Крокуса» Халилову не подарили квартиру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Блогеры не исполнили обещание, данное спасшему сотни людей 16-летнему гардеробщику «Крокус Сити Холла» Исламу Халилову, и не подарили ему квартиру. Судьбу обещания раскрыл Telegram-канал Mash.

«Инфлюэнсеры и меценаты просто забыли о своем обещании. (...) Год назад блогеры обещали подарить недвижимость семье подростка — у которой проблемы с деньгами и жильем», — отмечают авторы.

Как отмечается, после теракта семья Халилова получила во временное пользование двухкомнатную квартиру на окраине подмосковного Путилково. В настоящий момент там проживают шесть человек: сам Ислам, его родители, брат и сестра, а также бабушка.

При этом подросток получил медаль «За спасение погибавших» и встречу с футбольным клубом «Спартак», болельщиком которого он является. Как рассказал Халилов, пока он не может подписать контракт с командой, но надеется на это по достижении 18 лет.

Ранее мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе» открыли напротив концертного зала в годовщину теракта. На монументе выгравирована надпись «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».

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