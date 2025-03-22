Мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске

Мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе» открыт напротив концертного зала

Мемориал памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» открыт в Красногорске напротив концертного зала, где 22 марта 2024 года произошла атака. Об этом передает ТАСС.

«Год назад, 22 марта, здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости, бесчеловечности и ужасного преступления», — сказал на церемонии открытия губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавшим в теракте.

Мемориал из черного гранита в виде двух стел с фигурками взлетающих журавлей установлен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». На монументе выгравирована надпись «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».

Ранее Следственный комитет России назвал организаторов теракта в «Крокусе». Как заключило следствие, атаку организовали спецслужбы недружественного государства.