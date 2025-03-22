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09:34, 22 марта 2025Силовые структуры

Названы организаторы теракта в «Крокусе»

СК: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» организовали спецслужбы недружественного государства. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, ее цитирует РИА Новости.

«На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства», — отметила она.

Уточняется, что для совершения преступления привлекли членов одной из международных террористических государств. По словам Петренко, целью недружественного государства была попытка дестабилизировать обстановку в России.

Расследование против 19 обвиняемых завершено, вскоре дело передадут в суд.

Ранее в СК также сообщили, что организацией теракта в «Крокусе» занимались шесть граждан стран Средней Азии. Их арестовали заочно, так как они находятся за рубежом.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

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