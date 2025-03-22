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09:18, 22 марта 2025Силовые структуры

СК сообщил об организаторах теракта в «Крокусе»

СК: Организацией теракта в «Крокусе» занималось шесть граждан стран Средней Азии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Организацией теракта в «Крокус Сити Холле» занимались шесть граждан стран Средней Азии, в настоящий момент они объявлены в розыск. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами», — рассказала представитель СК.

В ведомстве сообщили, что организаторы теракта были арестованы заочно из-за их нахождения за рубежом. По версии следствия, указанные граждане вербовали и организовали обучение за границей четверых исполнителей нападения — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду.

Ранее чудом выживший под прямым огнем террористов в «Крокусе» рассказал о спасении. По словам мужчины, они с супругой покупали воду, когда услышали выстрелы.

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