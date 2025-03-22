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01:01, 22 марта 2025РоссияЭксклюзив

Чудом выживший под прямым огнем террористов в «Крокусе» рассказал о спасении

Спасавшийся из «Крокуса» посетитель попал под прямой огонь террористов и выжил
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вероника Зорина / ТАСС

Один из посетителей подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», который 22 марта 2024 года атаковала группа террористов, спасаясь из здания, попал под прямой огонь нападавших и выжил. Об этом Владимир рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам мужчины, они с супругой покупали воду, когда услышали выстрелы. Тогда они побежали в зрительный зал и увидели стюардов, направлявших людей к запасному выходу у сцены. Испугавшись давки, Владимир с женой решили остаться наверху и укрыться между рядами. Однако, когда супруги поняли, что на месте оставаться нельзя, то направилась к пожарному выходу, возле которого толпились другие спасавшиеся посетители.

В тот момент первый этаж уже был залит кровью и устлан телами жертв террористов. Владимиру удалось вытолкнуть жену на улицу, однако сам он выбраться не сумел и оказался прямо перед выходившими из зала нападавшими.

Они увидели толпу у входа и сразу начали стрелять по нам. Так получилось, что в меня не попали. Попали в людей рядом, по стеклам и за счет того, что они начали стрелять, толпа рассеялась, передо мной остался открытый выход. Я туда выбежал. Я бежал, а они, по сути, шли по пятам

Владимир

Уже на улице Владимир отыскал жену, и они остановили попутную машину, в которой ехали другие выжившие. Позже врачи диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки, а у его супруги — отравление угарным газом.

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Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, когда в концертном зале проходило выступление группы «Пикник», а также чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

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