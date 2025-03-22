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12:55, 22 марта 2025Силовые структуры

Следствие восстановило хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе»

СК России восстановил хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Следователи восстановили хронологию действий соучастников при подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

По ее словам, к уголовной ответственности привлечены люди, которые помогали исполнителям в организации преступления. Они обеспечили преступников транспортом, оружием, а также помогли с жильем и финансировали террористическую деятельность, рассказала Петренко.

«Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться, вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов», — отметила она.

Группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав в нем людей. По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек, еще 551 пострадал.

Ранее следователи сообщили, что теракт в подмосковном концертном зале организовали спецслужбы недружественного государства с целью дестабилизировать обстановку в России.

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