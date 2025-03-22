Британию накрыла эпидемия одной болезни

Daily Mail: Британию накрыла эпидемия высокоинфекционной чесотки

Великобританию накрыла эпидемия высокоинфекционной чесотки, которую трудно вылечить из-за высокой устойчивости заболевания к препаратам. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

«Эпидемия высокоинфекционной чесотки захлестывает Британию (...) Что еще хуже — кожные паразиты становятся устойчивыми к лекарствам», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что на данный момент времени в Соединенном королевстве насчитывается порядка 200 тысяч зараженных этой болезнью человек.

5 января в Великобритании выявили несколько пациентов, заболевших метапневмовирусом, вызывающим бронхит и пневмонию. При заболевании развиваются симптомы, схожие с теми, что появляются при COVID-19: боль в горле, кашель, слабость, головокружение, озноб. В основном болезнь протекает легко, но у людей со слабым иммунитетом могут развиться бронхит и пневмония.