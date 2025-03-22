Британский рокер остановил концерт ради прогулки с собакой

Рокер Пит Доэрти прервал концерт, чтобы выгулять собаку

Солист рок-группы The Libertines Пит Доэрти остановил концерт ради собаки. Об этом сообщает Daily Star.

Доэрти, в прошлом получивший известность из-за романа с Эми Уайнхаус и проблем с наркотиками, выступал в концертном зале Blackheath Halls в Лондоне 18 марта. На сцене с рокером была его собака Глэдис, помесь мастифа. В какой-то момент Глэдис стала лаять. Тогда Доэрти прервал концерт, сообщив фанатам, что ему нужно выгулять питомицу.

Еще один член группы, музыкант Джек Джонс, в отсутствие солиста развлекал публику, зачитывая отрывки из гастрольного дневника. Спустя пять минут Доэрти вернулся с прогулки, чтобы закончить шоу. Возвращение 46-летнего певца на сцену было встречено аплодисментами.

Глэдис не первый раз присоединяется к своему хозяину на сцене. Собака также выступала вместе с ним в Electric Ballroom на севере Лондона в начале марта. Доэрти признавался в интервью, что Глэдис повсюду сопровождает его. Некоторые музыканты из группы не очень довольны постоянным присутствием собаки.

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