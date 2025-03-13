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12:20, 13 марта 2025Из жизни

Женщина клонировала питомца за два миллиона рублей

Жительница Китая клонировала умершего пса, заплатив за это 1,9 миллиона рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Joshua Daniel / Unsplash

Женщина из Китая так тосковала по своему псу, что решила его клонировать и потратила на это почти два миллиона рублей. Об этом пишет South China Morning Post.

Жительница города Ханьчжоу по фамилии Сюй завела добермана по имени Джокер в 2011 году. У пса оказался прекрасный характер, и он счастливо прожил с хозяйкой 11 лет. Джокер даже пережил саркому и операцию без анестезии. Однако в 2022 году у него случился сердечный приступ, и ветеринары не смогли его спасти.

Уход питомца причинил Сюй ужасную боль, у нее начались бессонница, снизился иммунитет, она стала часто болеть. Имея опыт работы в медицине, женщина в течение многих лет следила за развитием индустрии клонирования домашних животных в Китае. Еще в 2017 году она проконсультировалась с несколькими специалистами и заплатила за клонирование Джокера 160 тысяч юаней авансом (примерно 1,9 миллиона рублей). Компания по клонированию взяла небольшие кусочки кожи с живота и кончиков ушей Джокера.

Примерно через год после этого Сюй получила отчет об успешной имплантации эмбриона-клона. В конце 2023 года она забрала из питомника новую собаку, которую назвала Малыш Джокер. За время, проведенное с ним, Сюй заметила много общего с его предшественником: их внешность почти идентична, Малыш Джокер тоже любит воровать носки, пьет воду так же, как и Джокер, и обладает таким же послушным и мягким характером.

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Ранее жительница американского штата Флорида потратила 52,5 тысячи долларов на клонирование умершей собаки и получила три ее копии. Женщина убеждена, что щенки стоили каждого потраченного на клонирование цента.

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