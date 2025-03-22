Четыре сотрудника МЧС пострадали в ходе атаки на Горловку

Четыре сотрудника МЧС пострадали вследствие атаки дрона ВСУ на Горловку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего пострадали четыре сотрудника МЧС. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

В ведомстве рассказали, что минувшей ночью украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну в городе. Пострадавшим спасателям оказывают медицинскую помощь. Подробности об их состоянии не приводятся.

Ранее стало известно о попытке атаки ВСУ на промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, был ликвидирован один дрон противника.