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08:29, 22 марта 2025Бывший СССР

Четыре сотрудника МЧС пострадали в ходе атаки на Горловку

Четыре сотрудника МЧС пострадали вследствие атаки дрона ВСУ на Горловку в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего пострадали четыре сотрудника МЧС. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

В ведомстве рассказали, что минувшей ночью украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну в городе. Пострадавшим спасателям оказывают медицинскую помощь. Подробности об их состоянии не приводятся.

Ранее стало известно о попытке атаки ВСУ на промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, был ликвидирован один дрон противника.

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