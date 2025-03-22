Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 22 марта 2025Россия

Десятилетний мальчик украл боекомплект ВСУ и передал бойцам ВС России

Десятилетний мальчик Сережа Щеглов украл боекомплект ВСУ и передал бойцам России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Десятилетний мальчик Сережа Щеглов из села Казачья Локня в Курской области украл боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передал бойцам Российской Армии. Об этом он рассказал в эфире Пятого канала.

«А однажды Сереже удалось стащить у боевиков ВСУ боекомплект — позже он отдал его российским солдатам», — отмечается в эфире телеканала.

Кроме того, десятилетний житель Курской области рассказал о многочисленных случаях мародерства и преступлений со стороны украинских войск. В частности, он указал, что бойцы ВСУ разбивали всю технику мирных жителей, а у одного из его друзей была украдена игровая приставка Sony PlayStation.

Ранее жительница Казачьей Локни Курской области, которая находилась под оккупацией ВСУ рассказала о случаях мародерства в селе. По ее словам, они приезжали из соседней Сумской области и вывозили раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

    Зеленский прибыл на границу ДНР

    В ЕС раскрыли причину многомиллиардных расходов на оборону

    Раскрыта причина кончины актрисы Ларисы Голубкиной

    Трампу напомнили об уникальности России

    Внешность участников конкурса красоты для мужчин рассмешила зрителей

    В России рассказали об угрозах солдатам ВСУ за отступление из Курской области

    Минобороны рассказало об ударах по военным объектам ВСУ

    Жительница Курской области рассказала о случаях мародерства

    Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше