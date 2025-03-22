Десятилетний мальчик Сережа Щеглов украл боекомплект ВСУ и передал бойцам России

Десятилетний мальчик Сережа Щеглов из села Казачья Локня в Курской области украл боекомплект Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передал бойцам Российской Армии. Об этом он рассказал в эфире Пятого канала.

«А однажды Сереже удалось стащить у боевиков ВСУ боекомплект — позже он отдал его российским солдатам», — отмечается в эфире телеканала.

Кроме того, десятилетний житель Курской области рассказал о многочисленных случаях мародерства и преступлений со стороны украинских войск. В частности, он указал, что бойцы ВСУ разбивали всю технику мирных жителей, а у одного из его друзей была украдена игровая приставка Sony PlayStation.

Ранее жительница Казачьей Локни Курской области, которая находилась под оккупацией ВСУ рассказала о случаях мародерства в селе. По ее словам, они приезжали из соседней Сумской области и вывозили раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины.