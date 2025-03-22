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12:25, 22 марта 2025Бывший СССР

Жительница Курской области рассказала о случаях мародерства

Жительница Казачьей Локни Курской области рассказала о мародерствах в селе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительница Казачьей Локни Курской области, которая находилась под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала о случаях мародерства в селе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приезжали с Украины мародеры, пропускали их солдаты [ВСУ]. И они вывозили все из домов: раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины», — рассказала она журналистам.

По словам жительницы Казачьей Локни, эти мародеры приезжали из соседней Сумской области. Других подробностей о произошедшем она не привела.

Казачья Локня, расположенная к северу от города Суджа, оказалась под оккупацией ВСУ в августе 2024 года. В начале марта этого года село было освобождено Вооруженными силами России.

Ранее стало известно о расправе солдат ВСУ над мирным жителем села Заолешенка Суджанского района Курской области. Он ехал по улице населенного пункта на велосипеде.

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