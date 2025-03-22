Девушку не пустили в Эрмитаж из-за роскошного наряда, запросив деньги за съемку

Сотрудница музея не пустила девушку в Эрмитаж из-за роскошного наряда, запросив дополнительные деньги за съемку. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка» в своем канале в Telegram.

«По мнению работницы музея, девушка собиралась проводить коммерческую съемку, которая стоит денег. Судя по всему, москвичку таки пустили, и она выложила несколько фото в красивом платье», — отмечается в сообщении.

Также в опубликованном видео происшествия сотрудница музея указала на внешний вид девушки, заявив, что она якобы собралась проводить съемку, стоящую 10 тысяч рублей. Блогер начала отрицать подобные намерения, подчеркнув, что у нее нет профессиональной камеры. Однако представительница Зимнего дворца заметила, что у нее «слишком дорогой наряд» и ее новейшая модель iPhone позволяет делать профессиональные фото.

11 февраля генеральный директор Государственного Эрмитажа, ученый-арабист и академик РАН Михаил Пиотровский заявил, что Санкт-Петербург представляет собой немного измененную Москву. При этом он подчеркнул, по духу и архитектуре на Северную Столицу похожа Вена.