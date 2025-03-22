Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:49, 22 марта 2025Ценности

Девушку не пустили в Эрмитаж из-за роскошного наряда

Девушку не пустили в Эрмитаж из-за роскошного наряда, запросив деньги за съемку
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

Сотрудница музея не пустила девушку в Эрмитаж из-за роскошного наряда, запросив дополнительные деньги за съемку. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка» в своем канале в Telegram.

«По мнению работницы музея, девушка собиралась проводить коммерческую съемку, которая стоит денег. Судя по всему, москвичку таки пустили, и она выложила несколько фото в красивом платье», — отмечается в сообщении.

Также в опубликованном видео происшествия сотрудница музея указала на внешний вид девушки, заявив, что она якобы собралась проводить съемку, стоящую 10 тысяч рублей. Блогер начала отрицать подобные намерения, подчеркнув, что у нее нет профессиональной камеры. Однако представительница Зимнего дворца заметила, что у нее «слишком дорогой наряд» и ее новейшая модель iPhone позволяет делать профессиональные фото.

11 февраля генеральный директор Государственного Эрмитажа, ученый-арабист и академик РАН Михаил Пиотровский заявил, что Санкт-Петербург представляет собой немного измененную Москву. При этом он подчеркнул, по духу и архитектуре на Северную Столицу похожа Вена.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

    В женском марафоне на чемпионате России по лыжам случился массовый завал

    Мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе» открыли в Красногорске

    В Италии назвали сроки укрепления обороноспособности страны

    Олимпийская чемпионка из Канады одной фразой оценила возможный допуск россиян до Игр-2026

    Следствие восстановило хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе»

    Хозяева пострадавших квартир по соседству с Инстасамкой захотели судиться

    Девушку не пустили в Эрмитаж из-за роскошного наряда

    Зеленский прибыл на границу ДНР

    Раскрыта причина кончины актрисы Ларисы Голубкиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше