Директор Эрмитажа назвал Петербург Москвой

Директор Эрмитажа Пиотровский: Петербург — это немного измененная Москва

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, ученый-арабист и академик РАН Михаил Пиотровский заявил, что Петербург представляет собой немного измененную Москву. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Должен отметить, что не считаю нужным противопоставлять эти два города. Я исхожу из того, что Петербург — это Москва, но немного измененная. Такой аккумулятор, одного дня подключения к нему достаточно, чтобы работать на этой энергии месяц-полтора», — считает Пиотровский. Он сообщил, что в столице есть много мест, которые подзаряжают его энергией и в которых он всегда чувствует себя уютно: это здание Института востоковедения РАН на улице Рождественке, здание посольства Армении, где раньше располагался Лазаревский институт восточных языков, а также два здания Академии наук — дворец в Нескучном саду и советское здание президиума РАН на площади Гагарина. Между тем, отметил Пиотровский, музеи Москвы отличаются от петербургских. «Московские музеи были рождены частной инициативой. Практически все музеи в Петербурге — императорские, возникли по воле государства. И в этом очень важная типологическая разница, но и взаимное дополнение», — уточнил он.

Кроме того, убежден глава Эрмитажа, по духу и архитектуре на Петербург похожа Вена. «Вена пребывает на границе Восточной и Западной Европы, в ней соединение разных культур, их диалог. В этом и есть имперскость. Так же и в Петербурге, он русский и западный. Но одновременно западный и нерусский», — заключил Пиотровский.

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