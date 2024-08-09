Популярная российская певица назвала самый красивый город в мире

Певица Тося Чайкина назвала Петербург самым красивым городом в мире

Популярная российская певица Тося Чайкина (настоящее имя — Антонина Бадулина) заявила, что считает Санкт-Петербург одним из самых красивых и странных городов в мире. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Уроженка Петербурга отметила, что он «полон романтики и мистики». «Город контрастов. Город, предназначенный для прогулок», — описала северную столицу она. Певица также рассказала, что при постоянном проживании в Петербурге можно перестать замечать богатство его архитектуры.

«К сожалению, когда живешь в Петербурге на постоянной основе, глаз может замылиться... Но, приезжая сюда уже в статусе гостя, сразу понимаешь, насколько тут магически красиво», — заключила певица.

В июне актер и телеведущий Иван Ургант рассказал, что Петербург напоминает ему Венецию.

