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18:33, 22 марта 2025Мир

ФБР массово начало редактировать документы по делу Эпштейна

CNN: ФБР массово редактирует документы по делу Эпштейна перед публикацией
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Сотрудники ФБР начали массово редактировать документы по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна перед их планируемой публикацией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, срочная работа не связана с надвигающейся угрозой национальной безопасности, а скорее с проверкой документов и других доказательств в ходе расследования дела обвиняемого в торговле людьми Джеффри Эпштейна с целью внесения изменений до того, как министерство юстиции опубликует их публично», — отмечается в материале телеканала.

При этом уточняется, что сотрудникам ФБР было поручено сделать это в настолько быстрые сроки, что им позволили приостановить расследование дел о якобы деятельности Китая и Ирана против США.

18 марта по решению главы Белого дома Дональда Трампа Национальный архив опубликовал засекреченные документы по делу о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди, а также на его брата, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Опубликованные файлы, на которые обратил внимание корреспондент «Ленты.ру», проливают свет на участие КГБ СССР и советских дипломатов в событиях вокруг покушения на Кеннеди и на то, почему американские спецслужбы боялись возникновения теорий заговора.

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