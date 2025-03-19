США опубликовали тысячи секретных документов о покушении на Кеннеди. Что там говорится о причастности спецслужб СССР к этому делу?

Советский Союз передал США данные про стрелявшего в Кеннеди Освальда

18 марта по решению Дональда Трампа Национальный архив опубликовал засекреченные документы по делу о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди, а также на его брата Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Опубликованные файлы, на которые обратил внимание корреспондент «Ленты.ру», проливают свет на участие КГБ СССР и советских дипломатов в событиях вокруг убийства Кеннеди и на то, почему американские спецслужбы боялись возникновения теорий заговора, связанных с покушением.

Несмотря на тот факт, что публикация рассекреченных материалов не вызвала резонанса на Западе, документы содержат различные детали о ходе расследования, многие из которых напрямую связаны с фактором холодной войны и противостоянием с СССР.

Какие документы о деле Кеннеди были опубликованы?

Национальный архив США опубликовал более двух тысяч документов о расследовании покушения. Как отметила директор Национальной разведки Тулси Габбард, их общий объем превышает 80 тысяч страниц.

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Впервые Трамп хотел опубликовать эти документы еще в 2017 году, однако из-за опасений американской разведки часть сведений не была рассекречена. Сейчас общественности доступно уже 99 процентов от общего архива по делу и их количество превышает шесть миллионов экземпляров.

По данным агентства Associated Press (AP), сейчас полностью или частично засекреченными остаются порядка 3 тысяч файлов, а также за последние несколько лет было обнаружено еще 2,4 тысячи документов по этому расследованию. Сейчас стоит вопрос об их будущей публикации.

Дело о покушении на Кеннеди Президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен отставным морским пехотинцем Ли Харви Освальдом 22 ноября 1963 года во время визита в техасский город Даллас. Два дня спустя на самого стрелка напал владелец ночного клуба Джек Руби, после чего тот не выжил. Несмотря на тот факт, что созванная президентом Линдоном Джонсоном комиссия по расследованию установила тот факт, что Освальд действовал в качестве одиночки, покушение стало источником многочисленных теорий заговора. Ситуация осложнялась тем фактом, что Освальд являлся идейным коммунистом, открыто поддерживал Кубу и проживал с 1959 по 1962 год в Советском Союзе, где женился на русской студентке Марине Прусаковой. Эти факты внесли дополнительную напряженность в контексте холодной войны и недавно завершившегося Карибского ракетного кризиса. Кроме того, после покушения на Кеннеди в США прокатилась волна нападений на ряд крупных политиков и общественных деятелей, среди которых — правозащитник Малкольм Икс, лидер движения за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг и сенатор Роберт Кеннеди. Согласно ряду социальных опросов, многие американцы до сих пор не верят в официальную версию и видят в произошедшем заговор. Ситуацию усугубил выход в 1991 году фильма режиссера Оливера Стоуна «Джон Кеннеди», вызвавший всплеск интереса к конспирологическим версиям произошедшего. В ответ на выход кинокартины Конгресс США принял закон, предписывающий, чтобы все записи, касающиеся происшествия, были собраны в Национальном архиве и опубликованы в течение 25 лет. Несмотря на тот факт, что в 2017 году истекал срок, Трамп по просьбе американской разведки отложил публикацию части файлов.

Как отмечает телеканал CNN, такая секретность была вызвана опасениями, что будут раскрыты существующие шпионские связи США, а также методы получения информации. При этом многие из опубликованных документов обветшали — их трудно читать и из них сложно добыть информацию.

Я всегда опасался, что в этой коллекции есть дымящийся пистолет (...) Они [американская разведка] защищали источники и методы Тим Нафтали профессор факультета международных и общественных отношений Колумбийского университета

За несколько секунд до выстрелов Фото: Stringer / Reuters

Что случилось с президентом Кеннеди согласно новым данным?

Опубликованные сведения никак не опровергают официальную теорию — президент Кеннеди был застрелен отставным морским пехотинцем Ли Харви Освальдом, который действовал в одиночку. Как отмечает газета The New York Times (NYT), ряд историков заняли «выжидательную позицию», так как не уверены в том, что новые документы кардинально поменяют представление о происшествии.

Однако ряд экспертов указывают, что на анализ документов уйдут недели и в итоге из них можно будет добыть важную информацию о работе американских спецслужб.

Я сомневаюсь, что эти публикации перевернут наше понимание того, что произошло в тот ужасный день в Далласе (...) Но мы должны быть готовы к сюрпризам Фредрик Логевалл историк Гарвардского университета, биограф Джона Кеннеди

Кроме того, как указала историк Йельского университета Беверли Гейдж, ранее рассекреченные документы позволяли составить представление о разведывательной деятельности спецслужб США, а потому и новая партия документов имеет большой интерес для исследователей данной области.

Советский Союз передавал США данные об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

Согласно документам Национального архива, с которыми ознакомилась «Лента.ру», СССР передавал Соединенным Штатам данные об Освальде, что позволило дополнить картину события.

В частности, речь идет о начале 1990-х годов, когда СССР в рамках потепления отношений с США решил передать имевшиеся данные об Освальде. Из них становится ясно, что КГБ собирало материалы на американского гражданина, когда тот проживал в Советском Союзе с 1959 по 1962 год.

В деле также указано, что Освальд был слабым стрелком, когда он пытался стрелять по мишеням, находясь в СССР материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Также, согласно предоставленным данным, Москва заверила Вашингтон, что Освальд не был агентом советской разведки. Уточняется, что бывший морской пехотинец имел сложный характер и его «было трудно контролировать».

Кроме того, советская разведка поделилась с американскими коллегами сведениями об отношениях Освальда со своей русской супругой Мариной Николаевной Прусаковой, на которой он женился в 1961 году, когда жил в Минске. По их данным, отношения супругов были очень напряженными.

У Освальда были бурные отношения с советской женой, которая постоянно его пилила материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Момент покушения Фото: Justin Newman / AP

ЦРУ скрывало данные о возможной причастности СССР к покушению на Кеннеди

Согласно опубликованным данным, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и австралийские спецслужбы пытались скрыть документ о якобы участии СССР в покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди.

Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971 [о якобы причастности СССР к покушению на Кеннеди] материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

В тексте упоминается, что в американское посольство в австралийской Канберре через несколько дней после покушения на Кеннеди поступил анонимный звонок. Звонивший представился польским шофером, работавшим в посольстве СССР.

По его словам, «советское правительство финансировало покушение на президента», и за это якобы предлагало награду в 100 тысяч долларов. Американские и австралийские разведчики сошлись во мнении, что звонивший являлся психически больным человеком.

Советский Союз мог предупредить США о подготовке покушения на Кеннеди

Кроме того, согласно опубликованным данным, Советский Союз мог предупредить США о планах Освальда устроить покушение на Кеннеди.

В частности, о готовящемся преступлении предупреждал некий Сергей Чернохон — кем является этот человек, в документах не уточняется. Архив содержит целую серию писем, которые в 1977 и 1978 годах он направил в советское и британское посольства в Вашингтоне. В них он, в частности, рассказывает, как в августе 1963 года по заданию советского консула в Болгарии он якобы связался с вице-консулом США Томом Блэкширом.

15 августа 1963 года в Софии, Болгария, в аэропорту в посольской машине я сказал господину Блэкширу, что (...) у Ли Харви Освальда есть оружие и он хочет устроить покушение на президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди (...) Блэкшир сказал мне, что передаст телеграмму в Государственный департамент и дал мне адрес, по которому следует явиться письмо Сергея Чернохона послу СССР в США Анатолию Добрынину материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Уточняется, что Чернохон прибыл по указанному адресу в Вашингтон, где его допросил директор Службы специального советника Государственного департамента по фамилии Киппинган. В ходе разговора Чернохон упомянул, что покушение может готовиться и на лидера движения за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

Директор сказал не упоминать имя президента Кеннеди, только отвечать на вопросы (...) Я сказал, что господин Освальд совершит покушение на Кеннеди (...) Я также сказал, что, по моим сведениям, под угрозой и доктор Мартин Лютер Кинг-младший письмо Сергея Чернохона послу СССР в США Анатолию Добрынину материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Письмо советскому послу заканчивается словами о том, что он написал его по требованию специального комитета Палаты представителей Конгресса США, занимавшегося расследованием покушения на Кеннеди.

Кроме того, еще в одном документе Чернохон жалуется окружному прокурору города Сакраменто в Калифорнии Джону Прайсу, что с 1976 года он стал объектом слежки полиции и подвергался шантажу. В частности, он сообщил, что правоохранительные органы оказывают на него давление и пытаются приписать ему покушение на Сарджента Шрайвера — экс-посла США во Франции, мужа сестры Джона Кеннеди Юнис Кеннеди.

Я сказал, что агенты ФБР и Секретная служба используют полицейское управление, чтобы преследовать меня. Полиция прислала карандаш с анестезирующим газом управляющему дома, где я живу. Он (...) попытался отравить меня им, а затем ввести мне в рот наркотики, яд, чтобы пытать меня письмо Сергея Чернохона окружному прокурору города Сакраменто Джону Прайсу материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Последний документ из папки является письмом Центра для страдающих инвалидностью, сотрудники которого пообещали Чернохону опеку в случае конфликтов с полицией и сотрудниками ФБР.

Изображение: Carlos Barria / Photo illustration / Reuters

Детали покушения на Кеннеди раскрыл агент КГБ

Газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала служебную записку, согласно которой ЦРУ организовало интервью агента КГБ Юрия Носенко журналистам The Washington Post, в котором разведчик рассказал о жизни Освальда в СССР.

The Washington Post возместила Носенко расходы и заплатила ему 250 долларов за консультацию The Wall Street Journal

Кроме того, Носенко проинформировал США о контактах КГБ с Освальдом в 1963 году за несколько месяцев до нападения на президента США. По его данным, отставной морпех прорабатывал способы побега после покушения и пытался получить советскую визу. Также американская сторона организовала прослушку разговора Освальда с одним из агентов советской разведки.

По словам источников, Освальд находился в Мексике с сентября по ноябрь 1963 года и пытался получить советскую визу. КГБ, безусловно, интересовалось им, хотя этот интерес был вызван скорее соображениями безопасности материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Предполагается, что он мог связаться с Валерием Костиковым — советским дипломатом, работавшим с 1961 по 1965 год в консульском отделе в Мехико. По данным американской агентуры, он также являлся сотрудником КГБ и курировал контакты Москвы с центральноамериканскими коммунистами.

Почему США испугались теорий заговора после покушения на Кеннеди?

Согласно опубликованным данным, американская разведка опасалась за международную репутацию США после покушения на Кеннеди. Поэтому она тщательно отслеживала публикации зарубежных СМИ, связанные с теориями заговора вокруг происшествия.

Широко распространенная кампания критики США, в последнее время вновь спровоцированная покушением на сенатора Роберта Кеннеди, похоже, возродила интерес за рубежом к делу о покойном президенте Кеннеди. Мы ожидаем новую волну критики и подозрений против Соединенных Штатов и слухов о существовании зловещего «политического заговора» материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Особые опасения были вызваны итогами расследования окружного судьи Нового Орлеана Джеймса Гаррисона, чье дело стало источником многочисленных слухов и теорий заговора о покушении. В 1991 году он сыграет в фильме режиссера Оливера Стоуна «Джон Кеннеди», выход которого стал толчком к началу рассекречивания данных о расследовании.