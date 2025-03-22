В Германии подняли вопрос о возобновлении поставок нефти из России через «Дружбу»

В бундестаге подняли вопрос о возобновлении поставок нефти из РФ через «Дружбу»

Член бундестага Германии от Левой Партии Кристиан Гёрке обратился к правительству с вопросом о возможности возобновления поставок нефти из России через трубопровод «Дружба». Соответствующий вопрос депутат поднял в письме к кабмину, текст которого изучила «Лента.ру».

«Возобновит ли федеральное правительство импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба", от которого федеральное правительство добровольно отказывается с июня 2022 года, как того требует, в частности, мэр Шведта Аннекатрин Хоппе (СДПГ), и ведет ли федеральное правительство переговоры с Казахстаном об ограничении и, соответственно, увеличении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"?» — говорилось в запросе Гёрке.

Ответа на его вопрос предоставил парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Филипп Ниммерманн. Он пояснил, что импорт сырой нефти из России в Германии запрещен на основании европейского санкционного регламента на фоне конфликта на Украине. «Таким образом, речь не идет о добровольных ограничениях», — пояснил он.

При этом он не исключил обсуждения вопроса об увеличении или сохранении текущих объемов поставок из Казахстана.

В конце января депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Германии следует возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт, сделав это ради рыночных цен на энергоносители.

«Это безумие должно быть остановлено», — писала политик, комментируя материал Berliner Zeitung, посвященный влиянию антироссийских санкций на завод. В статье говорится, что предприятие, занимавшееся раньше переработкой российской нефти, поступавшей по трубопроводу «Дружба», теперь пришло в упадок, и речь идет о сокращениях сотрудников.