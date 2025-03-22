Губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников в российском регионе

Губернатор Гусев: В Воронежской области продолжается отражение атаки БПЛА

На территории Воронежской области продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

Он уточнил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) на юге области обнаружили и уничтожили более десяти дронов. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил Гусев.

Глава Воронежской области также напомнил о недопустимости распространения в интернете видео и фото с места произошедшего.

Ранее Гусев сообщал, что в двух районах Воронежской области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили, уничтожили и подавили несколько БПЛА.