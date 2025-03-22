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16:10, 22 марта 2025Мир

Известный профессор назвал бредом слова Макрона и Стармера о России

Профессор Миршаймер: Макрон и Стармер бредят, когда говорят о России
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер бредят, когда говорят о якобы угрозе со стороны России. Об этом заявил политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Когда я слушаю Стармера и Макрона, которые говорят о "коалиции желающих" и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мнению, что они не в своем уме. Мне самому сложно представить, со всем моим критическим мышлением, что Россия будет представлять угрозу для западной Европы», — отметил исследователь.

Миршаймер подчеркнул, что Макрон и Стармер постоянно говорят о якобы российской угрозе, резюмировав, что политики уже бредят этой идеей. При этом политолог указал, что после окончания конфликта на Украине антироссийский запал в Европе пойдет на спад, и многие начнут выступать не за дальнейшую конфронтацию, а восстановление разорванных контактов.

Ранее Миршаймер заявил, что несмотря на желание выставить президента России Владимира Путина в негативном свете, Западу не остается ничего, кроме как доверять ему в вопросе завершения конфликта на Украине. Профессор призвал страны НАТО начать доверять российскому лидеру и подчеркнул, что на самом деле страны бессильны перед его намерениями.

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