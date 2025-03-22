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03:35, 22 марта 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о давлении российских военных на ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России серьезно давят ВСУ у Каменки Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военные в ходе боев серьезно давят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Каменки Харьковской области, есть моменты продвижения. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что населенный пункт еще не освобожден. В то же время эксперт подчеркнул, что «все идет к этому». По его словам, бойцы ВСУ пытаются замедлить продвижение ВС России, используя артиллерию и «огромное количество FPV-дронов» и других беспилотников.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВС России начали бои за село Каменка в Харьковской области. По его словам, продвижение российских военных позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям.

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