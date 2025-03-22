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12:35, 22 марта 2025Россия

Минобороны рассказало об ударах по военным объектам ВСУ

Минобороны: ВС России поразили военные объекты ВСУ в 135 районах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 135 районах. Об этом заявило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах», — рассказали в Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, удары по инфраструктуре ВСУ были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом истребителе МиГ-29 ВСУ. Дополнительных подробностей о районе поражения самолета ВСУ на данный момент не сообщается.

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