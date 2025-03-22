Минобороны России сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

Минобороны России сообщило о сбитом истребителе МиГ-29 ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Дополнительных подробностей о районе поражения истребителя ВСУ на данный момент не сообщается. «Сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — рассказали также в Минобороны.

Ведомство заявило о поражении 142 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также об ударах ВС России по объектам военной инфраструктуры и аэродромам ВСУ.

Ранее ВС России за сутки освободили три населенных пункта в Курской области. Речь идет о селах Гоголевка, Горналь и хуторе Олешня, где бои вели подразделения группировки войск «Север».