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18:51, 22 марта 2025Бывший СССР

На Украине начали выдавать «черные метки»

«Страна.ua»: Украинцам начали присваивать черные метки вместо повесток
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Приложение для военнообязанных на Украине «Резерв плюс» начало присваивать пользователям особые метки, которые фактически означают повестку. Об этом рассказало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале

«В учетной записи неожиданно появляется красная полоса со специфичным значком с просьбой обновить данные. При обновлении сразу же выскакивает сообщение с красной полосой, что есть нарушение правил военного учета», — описали ситуацию журналисты.

По сообщению издания, украинцы, которые получили «черную метку», не успевали даже добраться до территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) — документы у них проверяли уже на пути к ним. При этом власти Украины обещали не рассылать повестки через приложение «Резерв плюс», а использовать его для бронирования от мобилизации.

Ранее на Украине мобилизовали зачитавшего рэп о ТЦК мужчину. При этом мобилизованный транслировал свое задержание в прямом эфире и пытался его оспорить.

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