На Украине рассказали о мародерстве ВСУ в Константиновке

РИА Новости: Боевики ВСУ массово занимаются мародерством в Константиновке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово занимаются мародерством в городе Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом представитель подполья рассказали РИА Новости.

«Украинские боевики сами обстреливают жилые районы города, изгоняя таким образом из них местных мирных жителей, после чего грабят их дома. Так же поступают с продовольственными и другими магазинами», — сообщил он.

По его словам, после обстрела подразделение ВСУ около 10 человек выезжает на место прилета, после чего выносит все ценное из квартир, домов и магазинов. Схожая схема мародерства применялась и в Артемовске (украинское наименование — Бахмут), добавил подпольщик.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ разграбили Свято-Знаменский храм в Курской области. Подвергшийся нападению храм находится в селе Борки под Суджей.