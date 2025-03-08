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09:38, 8 марта 2025Россия

В оккупированной ВСУ Курской области сообщили о разграблении старинного храма

Протоиерей Зинченко: Украинские солдаты разграбили убранство Знаменского храма
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили Свято-Знаменский храм, расположенный в оккупированной Киевом Курской области, под Суджей. Об этом заявил военный священник, протоиерей Александр Зинченко, его слова приводит ТАСС.

Подвергшийся нападению храм находится в селе Борки. Украинские мародеры вынесли большую часть икон и церковных принадлежностей, находившихся в здании. Нетронутым остался только иконостас и несколько икон, которые в итоге удалось спасти, уточнил Зинченко. «Мы в баул собрали несколько икон и все. А больше ничего и не было, все разворовали», — заключил он.

Свято-Знаменский храм был возведен в 1886 году. В архитектурный ансамбль, представляющий собой большую культурную ценность, помимо самой церкви входили ограды. Этот объект находился под охраной в качестве памятника архитектуры регионального значения.

В конце октября 2024 года солдаты ВСУ, отступая из села Борки, заминировали входные двери церкви. Здание получило серьезные повреждения. По факту разрушения ансамбля Свято-Знаменской церкви, являющегося объектом культурного наследия, представители Следственного комитета России возбудили уголовное дело.

Для борьбы с украинскими мародерами власти Курской области летом 2024 года объявили об усилении местных патрульных групп. По словам военного корреспондента Евгения Лисицына, солдат ВСУ неоднократно уличали в подобных преступных деяниях. Он утверждал, что украинские военные регулярно заходят в частные дома и выносят оттуда все, что считают нужным.

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