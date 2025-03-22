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16:38, 22 марта 2025Мир

На Западе допустили отправку на Украину миротворцев из Азии и Южной Америки

La Repubblica: На Западе обсуждают отправку на Украину миротворцев из Азии
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Jeanty Junior Agustin / Reuters

На Западе обсуждают возможность отправки на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«[На Украину могут направить] голубые каски из Азии и Южной Америки. Предполагается привлечь солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии», — допустили в публикации.

При этом упомянутые миротворцы составят лишь один из контингентов, который могут направить на Украину. Согласно обсуждаемому плану, второй контингент будет состоять из так называемой «коалиции желающих», то есть части стран НАТО. Его планируется разместить на западной границе Украины.

Ранее в La Repubblica назвали ошибкой наступление Вооруженных сил Украины в Курской области. Военный обозреватель Джанлука Ди Фео в комментарии изданию посчитал эти действия неосторожными.

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